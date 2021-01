Covid-19, 385 casi su 7674 tamponi (5.01%), 327 guariti e 9 vittime

Sono stati 385 i contagi da Covid-19 nelle ultime 24 ore in Abruzzo, dove i laboratori hanno analizzato 7674 tamponi (5276 molecolari e 2398 antigenici). Il tasso di positività è del 5.01%. Lo si evince dal bollettino diramato oggi pomeriggio dall'assessorato regionale alla Sanità.

I nuovi positivi al Sars-CoV-2 hanno un'età compresa tra i 2 e i 96 anni. Quarantadue di loro risiedono in provincia dell'Aquila, 111 in quella di Chieti, 131 nel Pescarese, 95 nel Teramano e 6 fuori regione o con residenza in accertamento. Nove le persone che hanno perso la vita, "di cui 5 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl", si legge nella nota della Regione. I guariti oggi sono 327, gli attualmente positivi 10117 (+49), 389 i ricoverati in area medica (invariato), 43 le terapie intensive (+3), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 9685 (+46).