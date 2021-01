Covid-19, 402 casi in Abruzzo, record di tamponi: 13928. I guariti sono 207, le vittime 5

Ore 16.55 - Sedici quarantene sono cominciate oggi a Vasto. Lo ha comunicato la Asl provinciale all'amministrazione comunale.

Il bollettino regionale - Scende al 2,8% in Abruzzo il tasso di positività al Covid-19. Numero record di tamponi analizzati nelle ultime 24 ore: 13928, di cui 3750 molecolari e 10178 antigenici.

I casi diagnosticati nelle ultime 24 ore sono 402. I contagiati hanno un'età compresa tra i 5 mesi e i 93 anni, 59 di loro sono della provincia dell'Aquila, 100 del Chietino, 145 del Pescarese, 86 della provincia di Teramo e 12 residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Cinque le vittime, 207 i guariti (30892 in totale). Gli attualmente positivi sono 10487 (+370), i ricoverati in area medica 383 (-6), 46 le terapie intensive (+3), 10058 in isolamento domiciliare.