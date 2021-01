Vanno avanti le ricerche dei quattro escursionisti dispersi da una settimana sul Velino

Non si fermano le ricerche dei quattro escursionisti di Avezzano, dispersi da una settimana sul Monte Velino. Dal mancato rientro a casa, domenica 24 gennaio, di Tonino Durante, Gian Mauro Frabotta, Gianmarco Degni e Valeria Mella sono inizate incessanti operazioni di ricerca in montagna che stanno coinvolgendo decine di uomini e mezzi di Soccorso Alpino e Speleologico, guardia di finanza, vigili del fuoco, carabinieri, polizia, alpini e protezione civile. Le ricerche sono focalizzate in una vasta area in valle Majelama, larga oltre cento metri e lunga due chilometri, dove c'è uno strato di neve che raggiunge anche i dieci metri.

"Si cerca nell’area di Valle Majelama che incrocia la Sella del Bicchero, perché le ricerche portano lì e lo dimostrano - spiega Daniele Perilli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo - le auto parcheggiate sotto la Valle e le orme che poi si interrompono proprio in quell’area, la stessa interessata dalla valanga". Ieri sono salite in quota le unità cinofile per un’ulteriore perlustrazione ed è stato impiegato il sonar Recco, arrivato dalla Valle d'Aosta.

Lo strumento è stato montato su un elicottero NH500 dei carabinieri e "ha effettuato diversi sorvoli per bonificare tutti i canali, le creste e le cime intorno al sito dove stiamo operando". Il Recco è uno strumento che capta tracce di oggetti metallici come le apposite piastrine - spesso utilizzate dagli escursionisti come dispositivo di salvataggio - oppure chiavi, cellulare e altri oggetti.

Non sarà invece possibile impiegare il battipista meccanico che ieri è precipitato al suolo durante le operazioni di trasporto aereo. Il battipista era stato prelevato da Ovindoli da un elicottero Erickson. Durante il volo verso la zona delle ricerche i piloti hanno dovuto procedere allo sgancio dei cavi. "Il mezzo cingolato, di proprietà privata, vincolato al gancio baricentrico dell’elicottero, durante il volo ha subito anomale oscillazioni - ha spiegato una nota dei vigili del fuoco -. Tentate senza successo le manovre di riequilibrio, a salvaguardia dell’incolumità dell’equipaggio, il pilota ha individuato una zona idonea non abitata ed ha proceduto allo sgancio del carico. L’elicottero è poi atterrato senza conseguenze sulla piazzola della Croce Rossa Italiana ad Avezzano".

Anche oggi, come accaduto durante tutta la settimana, le operazioni di ricerca saranno condizionate dalle condizioni meteo. Se non sarà possibile far alzare in volo gli elicotteri per trasportare gli uomini in valle Majelama, i soccorritori partiranno a piedi dal campo base di Forme di Massa D'Albe per poi raggiungere la zona operativa.