Autista e portavoce positivi al Covid-19, il presidente abruzzese Marsilio in quarantena

Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in quarantena a causa della positività al Covid-19 del portavoce e di uno degli autisti. La notizia è stata diffusa stamattina. Sono quindi annullati gli appuntamenti del presidente in programma.

Marsilio nel tardo pomeriggio di oggi era atteso a Gissi per una visita al Covid-Hotel realizzato all'interno dell'ex ospedale. Le altre visite in programma erano a Chieti e Ortona.

Non è la prima volta che il presidente abruzzese finisce in quarantena a causa di contatti con positivi: era successo a marzo dopo un incontro con il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e a settembre quando a risultare positivo fu il presidente del Napoli Calcio in ritiro a Castel di Sangro, Aurelio De Laurentiis.