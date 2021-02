Coronavirus, in Abruzzo 509 nuovi positivi: 303 sono in provincia di Pescara

Oggi in Abruzzo si registrano 509 nuovi positivi (di età compresa tra 2 e 90 anni). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4957 tamponi molecolari e 3114 test antigenici. A darne notizia è l'assessorato regionale alla Sanità.

Continua a crescere esponenzialmente il numero dei casi in provincia di Pescara. Dei nuovi positivi ben 303 sono in provincia di Pescara, 103 in quella di Chieti, 72 a Teramo, 46 a L'Aquila. 16 casi dei giorni scorsi con "residenza in accertamento" sono stati attribuiti alle province di appartenenza.

Ci sono altri 4 deceduti in Abruzzo. Il bollettino quotidiano riferisce di 32918 guariti (+178), 10552 attualmente positivi (+326), 461 ricoverati in area medica (+8), 49 ricoverati in terapia intensiva (+1), 10042 in isolamento domiciliare.