In Abruzzo 436 casi di Covid-19 su 10583 tamponi, il tasso di positività scende al 3,2%

Sono 436 i casi di Covid-19 diagnosticati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Molti i tamponi: 13583 in totale, tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività è del 3,2 per cento.

I nuovi positivi al Sars-CoV-2 hanno un'età compresa tra 5 mesi e 99 anni; 25 di loro risiedono nella provincia dell'Aquila, 157 in quella di Chieti, 161 nel Pescarese, 87 in provincia di Teramo, mentre 6 persone vivono fuori regione o la loro residenza è in accertamento.

Eseguiti 4756 tamponi molecolari e 8827 test antigenici. Undici le vittime. Non accadeva da mesi che in 24 ore guarisse una sola persona (39919 in totale dall'inizio della pandemia), 10976 gli attualmente positivi (424 in più di ieri), 470 ricoverati in area medica (+9), 51 ricoverati in terapia intensiva (+2), 10455 in isolamento domiciliare (+423).