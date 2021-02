I positivi al Covid-19 in Abruzzo risalgono a 10954

Il numero delle persone positive al Covid-19 viaggia novamente verso le 11mila unità. Dopo la discesa delle scorse settimane che aveva portato i contagi in regione a poco più di 10mila, il numero degli attualmente positivi risale: 10954 i contagi in Abruzzo alla data di oggi. Il tasso di positività è tra i più bassi mai registrati, lo 0,9%, ma è fortemente influenzato dagli screening di massa effettuati nel week end in diversi Comuni.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono 17 i nuovi pazienti in terapia non intensiva: un dato, questo, sotto i riflettori dopo la saturazione del Covid-Hospital di Pescara, di quello di Chieti e dei reparti di Vasto [LEGGI].

In Abruzzo da venerdì ci sono tre Comuni in zona rossa, Atessa, San Giovanni Teatino e Tocco da Casauria. In Basso Molise, da ieri, sono 28 i Comuni nella fascia più restrittiva e ricadono tutti nell'ambito sanitario di Termoli.

Il bollettino della Regione Abruzzo

Sono complessivamente 45592 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 184 nuovi casi (di età compresa tra 2 e 94 anni).

I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 40, di cui 2 in provincia dell'Aquila, 11 in provincia di Pescara, 26 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 1518 (di età compresa tra 67 e 89 anni, 2 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Chieti e 1 in provincia di Teramo). Del totale odierno 3 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 33120 dimessi/guariti (+201 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10954 (-22 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 651966 tamponi molecolari (+1822 rispetto a ieri) e 118183 test antigenici (+17789 rispetto a ieri). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.9%.

487 pazienti (+17 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 49 (-2 rispetto a ieri con 2 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10418 (-37 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 12434 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+12 rispetto a ieri), 10689 in provincia di Chieti (+92), 10391 in provincia di Pescara (+63), 11517 in provincia di Teramo (+15), 380 fuori regione (+2) e 181 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.