"Abruzzo solidale", il bando di Abrussels per le associazioni no profit

Anche nel 2021, Abrussels asbl, Associazione degli abruzzesi a Bruxelles mette a disposizione di associazioni no profit apartitiche operanti in Abruzzo, dei fondi per realizzare progetti sul territorio.

L'associazione ha infatti lanciato un bando che prevede l'assegnazione di 2.500 € per "Abruzzo Solidale", progetto senza scopo di lucro, che servirà a finanziare un programma che "contribuisca al rafforzamento del tessuto sociale abruzzese messo a dura prova dalla pandemia di Covid-19, soprattutto nelle fasce di popolazione più deboli".

"Sono molto orgoglioso di affermare che per il quarto anno consecutivo Abrussels riesca ad allestire un bando per le associazioni abruzzesi – afferma Claudio Vernarelli, presidente dell'associazione -. Sebbene il contributo messo a disposizione sia simbolico, questo è un segnale di vicinanza, concreto e forte, di tutta la comunità abruzzese residente a Bruxelles, capitale del Belgio e dell'Europa. Questi fondi – continua il presidente – sono stati raccolti grazie ad attività di puro volontariato dei soci che si sono impegnati con diverse iniziative e che, all’unanimità, hanno deciso di finanziare un progetto di alto valore sociale".

La scadenza del bando è fissata al 22 marzo 2021. Maggiori informazioni sul sito web dell'associazione.