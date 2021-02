Luciana Reale eletta nel consiglio nazionale della Federazione Italiana Canottaggio

C'è anche Luciana Reale nel nuovo consiglio della Federazione Italiana Canottaggio. Domenica 8 febbraio è stato l'hotel Hilton Airport di Roma ad ospitare l'assemblea elettiva della federazione per definire le cariche del quadriennio 2021-2024.

Luciana Reale, vastese di origine del Circolo Canottieri La Pescara, candidata al consiglio in rappresentanza dell'Abruzzo, ha ottenuto ben 103 voti, seconda degli eletti in quota Società. Ed è con particolare orgoglio che la notizia è stata accolta nel mondo sportivo abruzzese e nelle due città a cui è legata, Vasto e Pescara, perchè per la prima volta una donna viene eletta in Consiglio federale in rappresentanza delle società sportive italiane.

Alla presidenza della Federazione Italiana Canottaggio, per il quadriennio 2021-2024, è stato riconfermato Giuseppe Abbagnale, con 208 preferenze su 219 aventi voto. Un plebiscito per il il due volte campione olimpico (Los Angeles 1984 e Seoul 1988) e sette volte campione mondiale di canottaggio, al terzo mandato consecutivo da presidente FIC.

Il consiglio FIC 2021-2024. In quota Società sono stati eletti Michelangelo Crispi - Lazio (voti 131), Luciana Reale - Abruzzo (103), Antonio Giuntini - Toscana (101), Fabrizio Quaglino - Lombardia (84), Rossella Scola -Lombardia (84), Massimiliano D’Ambrosi - Friuli Venezia-Giulia (77), Andrea Vitale - Sicilia (74). In quota Tecnici: Roberto Romanini - Piemonte (13). In quota Atleti: Sara Bertolasi - Lombardia (23), Simone Martini - Veneto (20). Revisore dei conti Alberto Belgeri - Lombardia (104).