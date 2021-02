Si allarga la zona rossa: restrizioni a Pescara, Montesilvano, Francavilla e Spoltore

Si allarga la zona rossa in Abruzzo. A preoccupare sono i dati dell'area metropolitana Pescara-Chieti. Lì c'è la metà dei contagi giornalieri da Covid-19.

Le restrizioni imposte dall'ordinanza immediatamente esecutiva firmata dal presidente della Regione, Marco Marsilio, riguardano da ieri sera Pescara, Montesilvano, Spoltore e Francavilla al Mare. "Divieto di ingresso/uscita nel e dal comune, eccetto che per caso comprovato da esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; divieto di stazionamento e assembramento nelle piazze, nei centri storici ed in prossimità degli esercizi commerciali; rigoroso rispetto delle regole vigenti sul contingentamento d'ingresso in tutte le attività commerciali", si legge del provvedimento.

Preoccupa già da alcuni giorni la saturazione dei reparti Covid delle province di Pescara e Chieti.