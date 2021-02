Covid, arriva la stretta: da domenica le province di Chieti e Pescara in zona rossa

Da domenica 14 febbraio l'Abruzzo sarà bicolore: per i Comuni delle province di Chieti e Pescara scatterà la zona rossa, mentre il resto della regione sarà in fascia arancione.

Questo vuol dire che nelle due province saranno vietati gli spostamenti anche all'interno del proprio Comune (esclusi i soliti noti motivi di lavoro e altre esigenze) e saranno chiusi non solo bar e ristoranti, ma anche i negozi a esclusione dei generi alimentari e di prima necessità.

Ad aggravare la situazione, soprattutto nelle aree metropolitane, è la diffusione delle varianti del virus.

La conferma arriva dall'ufficio stampa del presidente Marsilio: "È in corso di redazione un'ordinanza con cui il presidente Marsilio disporrà le zone rosse a partire da domenica per le province di Pescara e di Chieti. L'analisi dei dati della pandemia ha confermato che la provincia dell'Aquila e per pochissimo anche quella di Teramo sono in zona arancione".

