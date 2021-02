Lo screening a Vasto e nel resto della provincia di Chieti: i numeri

"Una città graziata dalla neve e dal maltempo, che ha favorito l’affluenza alle postazioni nelle quali venivano eseguiti i tamponi antigenici, l’altra animata dalla grande motivazione di liberarsi delle restrizioni severe: Vasto e Atessa sono indubbiamente le protagoniste di questa nuova tornata di screening in corso in 12 Comuni della provincia di Chieti". Così la Asl Lanciano Chieti Vasto definisce la giornata di test di massa odierna resa difficoltosa dalle precipitazioni nevose su tutto il territorio.

Su un totale di 8.785 tamponi sono stati identificati 45 positivi. A Vasto sono 8 i positivi individuati su oltre 3100 tamponi. Tutti i positivi individuati con i testi antigenici di massa dovranno essere confermati dai tamponi molecolari.

"I numeri – dice l'azienda sanitaria – rendono il senso della partecipazione popolare, che, per la verità, è stata buona anche a Chieti, nonostante i disagi della nevicata che hanno limitato l’adesione alla campagna. Il maltempo, in generale, ha giocato a sfavore, ma si è preferito confermare l’appuntamento in considerazione della crescita di contagi in tutto il territorio, che ha reso ancor più necessaria un’attività di testing ad ampio raggio".

Di seguito i dati forniti dalla Asl Lanciano Vasto Chieti aggiornati alle ore 19.00 (potrebbero esserci alcune leggere discrepanze con i numeri forniti dai singoli Comuni dovute ai noti problemi di caricamento della piattaforma informatica):

Archi: 114 tamponi (0 positivi)

Atessa: 1.459 tamponi (9 positivi)

Bucchianico: 549 tamponi (2 positivi)

Casalincontrada: 272 tamponi (0 positivi)

Chieti: 1.632 tamponi (13 positivi)

Cupello: 694 tamponi (2 positivi)

Francavilla: 278 tamponi (3 positivi)

Gissi: 57 tamponi (0 positivi)

Giuliano Teatino: 168 tamponi (0 positivi)

Palmoli: 101 tamponi (3 positivi)

San Giovanni Teatino: 269 tamponi (1 positivo)

Vasto: 3.134 tamponi (8 positivi)