Coronavirus: in Abruzzo 222 nuovi casi, stabile il numero dei ricoverati, 5 i decessi

Oggi in Abruzzo si registrano 222 nuovi positivi al Coronavirus (di età compresa tra 6 mesi e 95 anni - 32 in provincia dell'Aquila, 77 a Chieti, 69 a Pescara, 39 a Teramo, 5 residenti fuori regione o con residenza in accertamento). A darne notizia è l'assessorato regionale alla Sanità. Sono 11648 gli attualmente positivi

Le province di Chieti e Pescara, che da oggi sono in zona rossa [LEGGI], sono quelle dove si registra ancora la maggior percentuale di casi.

Ieri sono stati eseguiti 3207 tamponi molecolari e 4213 test antigenici. Diminuisce di una unità il numero dei ricoverati in area medica (547), una persona è stata ricoverata in terapia intensiva (52), due i guariti (34560). In 11049 sono in isolamento domiciliare (+215). Da ieri sono morte in Abruzzo altre 5 persone .