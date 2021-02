Covid-19, oggi in Abruzzo 533 positivi su 24371 tamponi (2,2%), 12 vittime, 187 guariti

Sono oltre 500 i nuovi casi di Covid-19 in Abruzzo. Aumenta anche il numero dei test: 24371 tra molecolari e antigenici, per un rapporto positivi-tamponi che scende al 2,2 per cento. Dodici le vittime nelle ultime 24 ore, dieci ricoverati in meno in terapia non intensiva, cinque in più in terapia intensiva.

Il bollettino - "Sono complessivamente 48299 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 533 nuovi casi (di età compresa tra 4 mesi e 97 anni; il totale risulta inferiore di 5 unità in quanto sono stati sottratti casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altre regioni)". Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità.

"I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 125, di cui 11 in provincia dell'Aquila, 67 in provincia di Pescara, 34 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 12 nuovi casi e sale a 1575 (di età compresa tra 73 e 88 anni, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Teramo e 3 in provincia di Pescara).

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 34747 dimessi/guariti (+187 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11977 (+329 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 680147 tamponi molecolari (+3367 rispetto a ieri) e 172729 test antigenici (+21004 rispetto a ieri).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.2 per cento.

537 pazienti (-10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 57 (+5 rispetto a ieri con 9 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 11383 (+334 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 12728 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+45 rispetto a ieri), 11571 in provincia di Chieti (+119), 11571 in provincia di Pescara (+308), 11854 in provincia di Teramo (+57), 402 fuori regione (+4) e 173 (-5) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza".