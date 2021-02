Lega, depositato in Regione progetto di legge per la tutela dei minori con genitori separati

È rivolto alla tutela dei minori con genitori separati, il progetto di legge depositato dai consiglieri regionali della Lega, Sabrina Bocchino, segretario dell'ufficio di presidenza e Vincenzo D'Incecco, capogruppo.

Con la proposta, gli esponenti del Carroccio vogliono "intervenire in merito alla gestione delle comunicazioni inerenti la salute, l'istruzione, nonchè le procedure amministrative concernenti i figli minori – affermano i consiglieri in un comunicato - al fine di garantire ad entrambi i genitori un'informazione completa e contestuale sugli eventi della vita del minore nel rispetto della disciplina riguardante l'esercizio della responsabilità genitoriale come contenuta nel capo II del Titolo IX del libro I del codice civile".

"Genitori responsabili e informati – sottolineano D'Incecco e Bocchino - che abbiano come punto fondamentale della loro attenzione l'esclusivo interesse dei loro figli, non genitori di serie A e di serie B. Inoltre la Regione promuove l'attivazione di protocolli sia con le istituzioni scolastiche per le comunicazioni di competenza sia con gli Enti locali per comunicazioni riguardanti i minori. Con questo passaggio legislativo si accolgono le istanze del mondo dell'associazionismo parentale e si garantisce il diritto soggettivo del minorenne di vedere ugualmente coinvolti i genitori nelle decisioni relative alla sua vita".