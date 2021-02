Ritrovati sul monte Velino i corpi di tre dei quattro dispersi

ORE 14 - Il presidente della Regione, Marco Marsilio: "Tutta la comunità abruzzese si stringe commossa alle famiglie di queste povere vittime con tutto l'affetto di cui siamo capaci. Ho ringraziato di cuore il prefetto Cinzia Torraco che questa mattina mi ha dato notizie del primo ritrovamento, per la grande umanità e sensibilità con la quale ha diretto e coordinato i soccorritori, che anche domani continueranno a cercare l'ultimo disperso. Uomini e donne di grande generosità che non hanno mai smesso di cercarli, prima nel tentativo di salvarli e poi per assicurare alle famiglie la restituzione dei loro cari e il diritto a una degna sepoltura".

ORE 13 - La prefettura ha comunicato che sono stati individuati anche altri due corpi. Per adesso non ci sono notizie sull'identità delle salme.

LA PRIMA NOTIZIA - È stato ritrovato poco fa il corpo di uno dei quattro escursionisti di Avezzano scomparsi da poco meno di un mese.

A comunicarlo è la prefettura dell'Aquila: "È stato da poco individuato il corpo di uno dei quattro escursionisti dispersi da domenica 24 gennaio sul Monte Velino. Nella mattinata erano in corso le ricerche, mai interrotte se non nelle giornate di forte maltempo, anche con unità cinofile, condotte da tutte le componenti presenti sulla zona. Continuano le operazioni per la ricerca degli altri tre dispersi".

Tonino Durante (commerciante di 60 anni), Gian Mauro Frabotta (33 anni) e due giovani fidanzati, Valeria Mella (25 anni) e Gianmarco Degni (26 anni) erano usciti per un'escursione domenica 24 gennaio, da allora se ne erano perse le tracce; l'ipotesi dei soccorritori è che siano stati travolti da una valanga.