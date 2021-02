Scuole superiori: in Abruzzo prolungata di una settimana la didattica a distanza

Ancora una settimana di didattica a distanza per le scuole superiori in Abruzzo. A stabilirlo è l'ordinanza n.8 del 20 febbraio 2021 firmata poco fa dal presidente della Regione Marco Marsilio.

Il presidente della Regione stabilisce la "la proroga di 7 giorni del termine di scadenza prevista al punto 7 dell’OPGR n. 3 del 5 febbraio 2021 in merito alla didattica a distanza nelle scuole secondarie di secondo grado su tutto il territorio regionale, fermo restando quanto disposto dall’ OPGR n. 7 per le province di Chieti e Pescara", attualmente in zona rossa.

Il provvedimento avrà, di fatto, effetto per le province di Teramo e L'Aquila, poichè in quelle di Chieti e Pescara - in zona rossa fino al prossimo 28 febbraio - la didattica a distanza era già stata estesa temporalmente coivolgendo anche gli studenti delle classi seconde e terze della scuola media. Quindi, almeno fino al 28 febbraio, tutti gli istituti superiori della Regione saranno in Dad.

Il presidente della Regione ha anche disposto "l’ulteriore incremento delle attività di monitoraggio, tracciamento e testing su tutto il territorio regionale" e "l’urgente e puntuale analisi in ordine alla presenza delle varianti del SARS COV 2 sul territorio regionale e sulle modalità di gestione dei casi correlati, acquisendo ulteriori dati di dettaglio dalle AASSLL ,aggiornati alla data del 21.02.p.v., dando mandato al Gruppo Tecnico-Scientifico Regionale di effettuare una nuova valutazione dello scenario epidemiologico, i cui esiti saranno trasmessi entro due giorni dalla data odierna , al fine di consentire il vaglio di eventuali nuove e mirate misure restrittive".