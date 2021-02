Covid-19: 502 contagi nelle ultime 24 ore, altri 20 ricoveri negli ospedali della regione

Non mostrano segni di rallentamento i contagi in Abruzzo. Oggi sono 502 i nuovi positivi (di età compresa tra 1e 96 anni) e 20 i ricoveri (di cui uno in terapia intensiva, valore quest'ultimo che resta sopra la soglia critica).

Sono stati eseguiti 5108 tamponi molecolari e 14989 test antigenici (frutto dei diversi screening di massa); 10 i deceduti, 36548 guariti dall'inizio dell'emergenza (+52).

Gli attualmente positivi sono 12924 (+441). 586 i ricoverati in area medica (+19), 76 ricoverati in terapia intensiva (+1), 12262 in isolamento domiciliare (+421).

Per quanto riguarda i nuovi contagi, questa è la distribuzione: 57 provincia dell'Aquila, 136 provincia di Chieti, 227 provincia di Pescara, 78 provincia di Teramo, 5 residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Proprio in virtù dei contagi in continua crescita, i sindaci di Vasto e San Salvo stamattina hanno lanciato appelli ai rispettivi concittadini affinché rispettino le restrizioni della zona rossa.