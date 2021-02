Operazione dei carabinieri a Celano: arrestati il sindaco e l’ex senatore Piccone

Operazione dei carabinieri del comando provinciale dell'Aquila in corso a Celano. L'inchiesta è stata battezzata "Acqua fresca" e ha portato a misure per reati contro la pubblica amministrazione per 25 persone tra amministratori e funzionari del Comune.

Tra gli arrestati ci sono anche il sindaco Settimio Santilli di Fratelli d'Italia (ai domiciliari) e il vice – ed ex senatore e primo cittadino di Celano – Filippo Piccone.

Diversi i liberi professionisti e gli imprenditori indagati residenti nelle province dell'Aquila, Roma, Teramo e Pescara.

I dettagli dell'operazione