Abruzzo, oltre metà dei comuni in zona rossa: da giovedì restrizioni per altri 6

In zona rossa più della metà del comuni abruzzesi. Tra due giorni scattano limitazioni ad Ateleta, Pacentro, Campo di Giove, Cansano, Rocca Casale e Ortona dei Marsi.

"Il presidente della Regione, Marco Marsilio - si legge in un breve comunicato diramato dallo staff del governatore - ha firmato l'ordinanza numero 9 relativa a provvedimenti restrittivi per sei comuni della provincia dell'Aquila da giovedì 25 febbraio a domenica 7 marzo".

Dal 14 febbraio sono in zona rossa, istituita con un'altra ordinanza regionale, le province di Chieti e Pescara. Con questo ulteriore provvedimento, salgono a 156 (su 305 in totale) i comuni soggetti a misure più severe di quelle vigenti sul resto del territorio regionale, che attualmente è in zona arancione sulla base dell'ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza.