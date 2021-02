Contagi in aumento, in Abruzzo si va verso la chiusura di tutte le scuole

In Abruzzo si va verso la chiusura di tutte le scuole dalla prossima settimana. Nella giornata in cui dal monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità è arrivata l'indicazione che l'Abruzzo è inserita nella fascia di rischio "Alta", i vertici della regione si sono confrontati per attuare misure per contenere la diffusione del contagio.

Per questo, come riporta l'Ansa, "l'Abruzzo va verso la chiusura delle scuole dalle elementari fino alle superiori per l'impennata di contagi: l'indicazione è stata data dalla cabina di regia che si è riunita in serata". La riunione di ieri ha fatto seguito ad una prima indicazione che prevedeva l'estensione della didattica a distanza al 100% solo per le scuole superiori, oltre alle chiusure previste nelle zone rosse e le ordinanze dei singoli comuni.

Nella riunione della cabina di regia, a cui "hanno partecipato tra gli altri i sindaci dei comuni capoluoghi di provincia, i presidenti delle provincie, i direttori generali delle Asl e l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì", è emersa invece la nuova linea che dovrebbe portare, con ordinanza firmata oggi dal presidente Marco Marsilio, alla didattica a distanza al 100% per tutti gli alunni di scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado.