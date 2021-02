L’Abruzzo resta di due colori, si valuta esclusione dalla zona rossa dei comuni con meno contagi

L'Abruzzo resterà bicolore, ma probabilmente con meno Comuni in zona rossa. È quanto anticipato dal presidente della Regione, Marco Marsilio, intervenuto stamattina a Castelli (Aq) per l'inaugurazione del cantiere Ater.

Come si apprende dalle sue parole, nel pomeriggio sarà firmata l'ordinanza di proroga della zona rossa per le province di Chieti e Pescara, ma potrebbero esserne esclusi i comuni meno colpiti dai contagi. Questi si concentrano soprattutto nelle aree metropolitane, mentre nell'entroterra – soprattutto nei piccoli centri – non ci sono cluster rilevanti. La precedente ordinanza ha durata fino a domani 28 febbraio.

Confermato, invece, il ritorno per tutte le scuole alla Didattica A Distanza.