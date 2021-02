Abruzzo, tasso di positività scende al 3,1%. Sale il numero dei ricoverati

Sono 568 in Abruzzo i casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore, 18108 i tamponi eseguiti, per un tasso di positività pari al 3,1 per cento. Sale il numero dei ricoverati in area medica (+11) e in terapia intensiva (+5).

Le 568 persone risultate positive hanno un'età compresa tra i due mesi e i 97 anni. Settantacinque contagiati risiedono nella provincia dell'Aquila, 95 in quella di Chieti, 299 nel Pescarese, 95 nel Teramano, mentre sono quattro coloro che risiedono fuori regione o la cui residenza è in corso di accertamento. Tre le vittime da ieri, 39523 i guariti (+44).

Il numero degli attualmente positivi sale a 13244 (+521), di cui 12540 in isolamento domiciliare (+505).

Eseguiti 6539 tamponi molecolari e 11569 test antigenici.