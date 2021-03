Covid, in Abruzzo occupato più del 40% di posti letto. In 24 ore 246 casi e 291 guariti

Aumentano in Abruzzo i ricoveri nei reparti Covid. Sono 85 i pazienti in terapia intensiva, col tasso di occupazione dei posti letto che si attesta al 41,4 per cento, 11 punti in più della soglia di allarme del 30 per cento fissata a livello nazionale. I degenti in area medica sono 634 (+1) per una percentuale di letti occupati pari al 42,7 per cento, anche questa superiore alla soglia del 40 per cento. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 291, i positivi 246.

Il bollettino - "Sono complessivamente 54910 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 246 nuovi casi (di età compresa tra 7 mesi e 98 anni)". Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità.

"I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 27, di cui 7 in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 5 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 11 nuovi casi e sale a 1720 (di età compresa tra 58 e 94 anni, 4 in provincia di Chieti, 5 in provincia di Teramo, 1 in provincia dell'Aquila e 1 in provincia di Pescara). Del totale odierno, 5 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 40135 dimessi/guariti (+291 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 13055 (-56 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 751701 tamponi molecolari (+3681 rispetto a ieri) e 266977 test antigenici (+2374 rispetto a ieri).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 4.1 per cento. 634 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 85 (+4 rispetto a ieri con 6 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12336 (-61 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 13343 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+34 rispetto a ieri), 13732 in provincia di Chieti (+85), 14272 in provincia di Pescara (+60), 12945 in provincia di Teramo (+66), 432 fuori regione (+2) e 186 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza".