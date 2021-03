Covid-19: 553 nuovi casi e 85 guariti in Abruzzo

Oggi in Abruzzo 553 nuovi positivi (di età compresa tra 6 mesi e 100 anni) su 6402 tamponi molecolari; 4304 i test antigenici eseguiti. Il tasso di positività è del 5,17%. L'aumento del numero delle persone attualmente positive al Covid-19 è consistente considerando la netta differenza con le guarigioni (85): i contagiati in regione adesso sono 13565 (+458). 10 i decessi legati al virus (di cui 4 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl).

Per quanto riguarda i ricoveri, salgono a 643 i pazienti in terapia non intensiva, 84 sono quelli in terapia intensiva (-2). 12838 persone sono, infine, in isolamento domiciliare (+448).

Gli ultimi casi del bollettino regionale sono così distribuiti nelle quattro province: 53 L'Aquila, 104 Chieti, 252 Pescara, 74 Teramo, 70 con residenza fuori regione o in accertamento.