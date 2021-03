In Abruzzo quattro donne alla guida di progetti Airc per la ricerca sul cancro

Nella ricerca sul cancro in Abruzzo le donne sono in prima linea. Dei sei progetti finanziati da Airc - Associazione Italiana per la Ricerca sul cancro - per il 2021, bel quattro vedono ricercatrici assumere il ruolo di Investigator Grant, alla guida di team nazionali e internazionali per progredire nell'attività di ricerca [LEGGI].

Alla guida dei quattro progetti finanziati da Airc ci sono:

Professoressa Paola Patrignani (Università degli Studi Gabriele D’Annunzio Chieti e Pescara) – guida un progetto sullo studio delle vescicole extracellulari nel cancro del colon-retto: implicazioni diagnostiche e terapeutiche.

Professoressa Anna Maria Teti (Univesità degli Studi dell’Aquila) – titolare di un progetto che ha come focus lo studio delle caratteristiche staminali delle cellule dormienti del cancro al seno e le loro interazioni con la nicchia endosteale.[LEGGI L'INTERVISTA]

Professoressa Emma Di Carlo (Università degli Studi Gabriele D’Annunzio Chieti e Pescara) – il suo grant AIRC è dedicato allo sviluppo di terapie immunologiche personalizzate sul tumore del paziente e selettive per il cancro prostatico con l'obiettivo di contrastare l'immunosoppressione associata alla crescita del tumore e prevenirne la metastatizzazione, minimizzando gli effetti collaterali. [LEGGI L'INTERVISTA]

Professoressa Nadia Rucci (Univesità degli Studi dell’Aquila) – il suo progetto è partito a gennaio e si prefigge di studiare le vescicole extracellulari rilasciate dalle cellule tumorali ed utilizzate da queste come importanti mediatori nel favorire sviluppo delle metastasi ossee e dell'osteosarcoma.

Gli altri progetti sono quelli guidati all'Università di Chieti dal professor Renato Mariani Costantini e dal professor Vincenzo De Laurenzi.

La ricerca scientifica sostenuta da Airc vede sempre più le donne grandi protagoniste. "Dei nostri oltre 5.000 ricercatori coinvolti in borse di studio e progetti sostenuti ben il 61% sono donne, percentuale che fa della ricerca oncologica targata AIRC un universo sempre più al femminile", spiega la fondazione. Una percentuale in controdentenza con il dato nazionale: in Italia, dei 136mila ricercatori attivi, si sono 47mila donne (circa il 34%).

"Il contributo italiano e femminile cresce anche a livello internazionale, quest’anno il 37% dei Consolidator Grant del Consiglio europeo della ricerca (ERC) è stato assegnato a ricercatrici donne, si tratta della percentuale più alta mai registrata da quando sono stati istituiti questi prestigiosi finanziamenti, destinati a ricercatori che desiderano consolidare la propria indipendenza scientifica creando o rafforzando il proprio giovane gruppo di ricerca. Gli italiani sono i primi in Europa per numero di grant ottenuti (47, di cui 23 donne), ma solo 17 lavorano in università e laboratori nel nostro Paese, di cui 4 nell’ambito delle Scienze della Vita. Fra loro ci sono due ricercatrici sostenute anche da AIRC: Raffaella Di Micco, della Fondazione Centro San Raffaele di Milano, e Sara Sigismund, dell’Istituto Europeo di Oncologia I.R.C.C.S. S.r.l. di Milano.

Un impegno fondamentale alla luce dei numeri che ci dicono che circa una donna su tre è colpita da un tumore nel corso della vita - spiegano da Airc -, nel 2020 sono state stimate oltre 182.000 nuove diagnosi tra le donne. I tumori più diagnosticati fra le donne nel 2020 sono mammella, colon-retto, polmone, tiroide. Complessivamente la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi di tutti i tumori è del 63% nelle donne e del 54% negli uomini". Per questo i progetti di ricerca, come quelli portati avanti in Abruzzo, rivestono grande importanza nel progresso degli studi e nell'evoluzione di cure e prevenzione.