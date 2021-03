Covid-19, in Abruzzo 609 casi in 24 ore: tasso di positività al 5,1%, 37 vittime, 906 guariti

"Sono complessivamente 58931 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 608 nuovi casi (di età compresa tra 4 mesi e 97 anni)". Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità.

"I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 116, di cui 21 in provincia dell'Aquila, 53 in provincia di Pescara, 30 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 37 nuovi casi e sale a 1872 (di età compresa tra 53 e 98 anni, 13 in provincia di Chieti, 8 in provincia di Teramo, 12 in provincia di Pescara e 4 in provincia dell'Aquila). Del totale odierno, 12 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 44161 dimessi/guariti (+906 rispetto a ieri).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12898 (-335 rispetto a ieri).

Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 800288 tamponi molecolari (+6112 rispetto a ieri) e 304929 test antigenici (+5644 rispetto a ieri).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 5.1 per cento.

661 pazienti (-8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 91 (+4 rispetto a ieri con 9 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12146 (-331 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 14121 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+113 rispetto a ieri), 14856 in provincia di Chieti (+147), 15735 in provincia di Pescara (+274), 13571 in provincia di Teramo (+99), 464 fuori regione (+13) e 184 (-38) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza".