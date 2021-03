A L’Aquila e Fossa il corso nazionale dei vigili del fuoco per pilotaggio droni

Si è concluso oggi a L'Aquila il 6° corso nazionale operativo SAPR per pilotaggo droni. L’attività didattica, avviata a febbraio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di L’Aquila, ha visto la partecipazione di 6 vigili del fuoco provenienti dalle regioni Calabria, Lazio e Veneto. Il corso ha fornito ai discenti le conoscenze pratiche di base necessarie ad affrontare un successivo ciclo addestrativo sui sistemi APR (Aeromobili a Pilotaggio Remoto) in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, necessario per conseguire la qualifica di Operatori APR. La parte pratica si è svolta presso il Comune di Fossa utilizzando il campo volo aeromodellistico e l’area della Piazza del paese.

"Le nuove tecnologie - spiega una nota del Comando regionale - hanno permesso di implementare e migliorare le capacità di soccorso e sicurezza dei Vigili del Fuoco. I droni, infatti, vengono oggi impiegati in numerose attività: per la ricerca di persone in ambiente impervio, nella verifica statica di edifici colpiti da terremoto – evitando così il rischio al personale di entrare in un edificio lesionato – per sopralluoghi in sicurezza ad opera del nucleo NBCR (Nucleare Biologico, Chimico Radiologico), per fotogrammetria e documentazione video in occasione di smottamenti o crolli, incendi di bosco ed altro.

Un ringraziamento va ai discenti e agli Istruttori del Corpo Nazionale per l'impegno e la professionalità profusa, al Gruppo Aeromodellisti Aquilani ed in particolare al Sindaco di Fossa Ing. Fabrizio Boccabella per la disponibilità e la fattiva collaborazione".