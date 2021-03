Covid-19, tasso di positività al 4,5%, 582 guariti in 24 ore. In aumento le terapie intensive

Ore 18.07 - La Regione rettifica: "Il dato dei guariti è pari a 582 e non a 1212 come erroneamente comunicato. Di conseguenza cambia il numero degli attualmente positivi, che è pari a 12636".

Il bollettino - Sono 320 i casi di Covid-19 diagnosticati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Lo comunica, nel bollettino giornaliero, l'assessorato regionale alla Sanità. Il tasso di positività scende al 4,5 per cento.

I nuovi positivi hanno un'età compresa tra uno e 94 anni; 64 risiedono in provincia dell'Aquila, 103 in quella di Chieti, 69 nel Pescarese, 72 nel Teramano, invece altri 11 sono residenti fuori regione oppure la loro residenza è in accertamento.

Eseguiti 5144 tamponi molecolari e 1865 antigenici.

Rispetto al bollettino di ieri, 11 vittime (di cui 4 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl), 1212 guariti (in totale 45865). Diminuisce il numero degli attualmente positivi, che sono 11916 (-994) e quello dei ricoverati in area medica (-3), ma aumentano le terapie intensive, 2 in più di ieri (94 in totale). I positivi in isolamento domiciliare sono 11983.