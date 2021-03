Covid-19, in Abruzzo 24 ricoveri in un giorno, ma il tasso di positività scende al 3,6%

Il dato che preoccupa è quello dei ricoveri: in Abruzzo 24 ricoverati in un giorno, mentre scendono da 94 a 93 i ricoverati in terapia intensiva e 12074 sono le persone in isolamento domiciliare (+181). Questo è l'andamento della pandemia in base ai numeri del bollettino giornaliero diramato dall'assessorato regionale alla Sanità.

La curva del contagio fa registrare 323 nuovi positivi su 8880 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (4393 tamponi molecolari e 4487 antigenici), con un tasso di positività che, rispetto a ieri, scende al 3,6 per cento.

Gli attualmente positivi sono 12840 (+204), 7 i decessi (di cui uno risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalle Asl), 112 guariti (45347 dall'inizio della pandemia), 673 ricoverati in area medica (+24), 93 in terapia intensiva (-1).