Sorpresi nuovamente a cena dopo il coprifuoco, sanzione raddoppiata per 4 giovani

Erano già stati sanzionati a febbraio per essersi riuniti dopo il coprifuoco in sei per una cena a base di arrosticini. Venerdì sera i quattro giovani, tutti di Chieti, città attualmente in zona rossa, e di età compresa tra i 26 e 37 anni, sono stati trovati all’interno di una casa del centro storico dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Chieti e della Stazione di Chieti Scalo, mentre stavano ancora cenando in allegria.

La segnalazione dell’assembramento era pervenuta al 112 ed i militari hanno contestato loro anche la recidiva: la relativa sanzione è raddoppiata e, se non pagata entro cinque giorni, arriva ad 800 euro.