Enzo Imbastaro confermato alla presidenza del Coni Abruzzo

Enzo Imbastaro è stato confermato alla presidenza del Coni Abruzzo. Il 71enne docente in pensione ha superato nelle elezioni tenutesi a L'Aquila il candidato Antonello Passacantando per 29-23. Per Imbastaro è il terzo mandato alla guida del comitato regionale del Coni.

Nella nuova giunta del Coni Abruzzo, che sarà in carica per il prossimo quadriennio, sono stati eletti Alessandra Berghella (Atleti), Cristiano Carpente (Tecnici), Terenzio Rucci (Eps), Diana D'Amico (Dsa), per le federazioni Concezio Memmo (Figc), Francesco Di Girolamo (Fip) e Massimo Pompei (Fidal).