Ritrovati nella notte i tre escursionisti dispersi: sono in buone condizioni

Sono stati ritrovati nella notte i tre dispersi, una ragazza e due uomini, per cui erano scattate le ricerche in Valle d'Angri, vicino Farindola. I tre, di Lanciano, Cepagatti e Bisenti, "stanno bene, sono solo un po' infreddoliti", ha riferito il Soccorso Alpino e Speleologico d'Abruzzo.

Le ricerche erano scattate nel pomeriggio dopo che i familiari, non vedendoli rientrare a casa e non riuscendo a contattarli telefonicamente, avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri e al 118. È stato quindi attivato il procotocollo dei soccorsi in montagna, allertando il Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo.

Da Penne sono partite le squadre di terra e le unità cinofile, con i cani molecolari. La loro auto era stata ritrovata nella zona di Valle d'Angri, nella tarda serata. Ed è in quella zona che, attorno alla mezzanotte, i tre sono stati ritrovati in buone condizioni di salute.