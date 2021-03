The Green Factory: due giorni di incontri online sull’innovazione con l’ambiente al centro

Il 18 e 19 marzo in Abruzzo c'è l'appuntamento con The Green Factory, evento inserito nelle iniziative della Settimana Europea dell’Industria, promossa dalla Commissione Europea

Sarà un evento di open innovation sulle politiche industriali e i nuovi programmi di sostegno all’innovazione, da implementare nei territori dell’Unione Europea per far nascere nuovi ecosistemi industriali. Prendendo spunto dall'EU Green Deal e dal Next Generation EU, il confronto sarà focalizzato su come progettare nuovi ecosistemi industriali, in cui le risorse naturali possano essere recuperate, le risorse finanziarie possano essere attivate e, soprattutto, in cui le risorse umane, i giovani e i talenti possano essere valorizzati.

Coinvolgendo referenti di rilievo e validi esempi, regionali e nazionali, di realtà industriali e imprenditoriali, istituzioni, Università e centri di ricerca, startup e grandi aziende, questa due giorni di dibattito sarà suddivisa in tavoli di lavoro tematici: Politiche regionali e nazionali, Mobilità, Energia, Industria, Innovazione, Fondi e Investimenti, per tracciare insieme alcune traiettorie verso un’economia fondata sulla salvaguardia delle risorse naturali e sullo sviluppo delle nuove tecnologie verdi per le industrie.

Con Federico Fioriti, direttore di Innovalley, ci ha presentato i due giorni di appuntamenti che sarà possibile seguire online sui canali di Innovalley e di Zonalocale.

The Green Factory è un’iniziativa organizzata da Innovalley, HUB abruzzese di Innovazione Tecnologica e Digitale, in partnership con la Camera di Commercio di Chieti Pescara, con l’Enterprise Europe Network di Agenzia di Sviluppo Azienda speciale della Camera di Commercio di Chieti Pescara e con Hubruzzo - Fondazione industria responsabile che promuove le eccellenze d’Abruzzo.

Insieme a loro diverse realtà hanno scelto di accompagnare e sostenere questa iniziativa. A partire da Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo del Ministero dell'Economia per arrivare agli sponsor CRM Innovation (Startup nel campo del CRM- CustomerRelationship Management), Hiteco – Sap Business Solutions (importante realtà presente in Italia e all’estero che offre a imprese ed enti pubblici soluzioni e strumenti innovativi per crescere, creando nuovi modelli di business), IDP European Consultants (realtà con oltre 30 anni di esperienza in progettazione europea) e SINLOC (società di consulenza e investimento che opera su tutto il territorio nazionale ed è attiva in Europa su progetti comunitari).

