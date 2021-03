Covid, in Abruzzo 462 casi (4,6%), 1026 guariti, stabile il dato dei ricoveri. Vasto: 19 contagiati

Sono 19 i nuovi casi di Covid a Vasto. Quattro i guariti, 27 le quarantene iniziate oggi, 12 quelle appena ultimate. Sono i dati del bollettino diramato dal Comune sulla base dei numeri comunicati dalla Asl provinciale.

Gli attualmente positivi in città sono 185, le quarantene attive 668. Dall'inizio della pandemia, 1096 casi, 876 guariti, 35 vittime e 995 quarantene concluse.

Il bollettino regionale - "Sono complessivamente 61387 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 462 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 95 anni; il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altra Regione)". Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità.

"I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 77, di cui 22 in provincia dell'Aquila, 32 in provincia di Pescara, 6 in provincia di Chieti e 17 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 9 nuovi casi e sale a 1943 (di età compresa tra 31 e 92 anni, 4 in provincia di Chieti, 1 in provincia di Pescara e 4 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 3 casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni e comunicati solo oggi dalle Asl.

Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 48342 dimessi/guariti (+1026 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11102 (-576 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 833657 tamponi molecolari (+5964 rispetto a ieri) e 327420 test antigenici (+4106 rispetto a ieri).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 4.6 per cento. 667 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 89 (invariato rispetto a ieri con 5 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 10346 (-576 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 14658 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+112 rispetto a ieri), 15515 in provincia di Chieti (+59), 16392 in provincia di Pescara (+197), 14136 in provincia di Teramo (+107), 499 fuori regione (+10) e 187 (-26) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza".