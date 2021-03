Pescara, finanziere fuori servizio sventa un borseggio e ferma il ladro

Un tentativo di borseggio sventato e il responsabile assicurato alla giustizia. È quanto accaduto nel primo pomeriggio di giovedì 18 marzo a Pescara, ad una fermata della linea urbana di autobus nei pressi di via Tiburtina. Un sovrintendente della Guardia di Finanza, libero dal servizio e a pochi mesi dal pensionamento, è infatti riuscito ad intervenire in soccorso di un'anziana signora, vittima di furto con strappo.

"Il finanziere, in forza alla Sezione Aerea di Pescara - si legge nel comunicato della Guardia di Finanza - sentendo le urla 'Al ladro, al ladro!' non ha esitato a intervenire e si è lanciato all'inseguimento riuscendo a braccare il fuggitivo. Il giovane fermato, già con precedenti specifici, è stato deferito all'autorità giudiziaria per furto con strappo aggravato dalla destrezza. La borsa, contenente soldi, carte di credito e documenti, strappata alla donna, è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria".