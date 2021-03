Covid-19, in provincia di Chieti 1500 novantenni ancora da vaccinare

In provincia di Chieti ci sono novantenni ancora da vaccinare. Il dato è emerso dalla riunione del tavolo permanente istituito dal prefetto di Chieti, Armando Forgione. Di qui la decisione di avviare subito la vaccinazione dei novantenni di tutta la provincia di Chieti e degli over 80 dei comuni ad alto rischio pandemico in cui si registra un'incidenza superiore ai 250 casi per 100mila abitanti.

Lo ha deciso il tavolo permanente, cui hanno partecipato il presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, i sindaco di Chieti, Diego Ferrara, e i suoi colleghi dei Comuni in zona rossa, il direttore della Asl, Thomas Schael, e i rappresentanti della forze dell'ordine.

I novantenni da vaccinare sono 1500, gli over 80 dei comuni in zona rossa 5mila. Questi i paesi interessati: San Vito Chietino, Atessa, Casoli, Santa Maria Imbaro, Orsogna, Roccamontepiano, Casalincontrada, Ripa Teatina, Torrevecchia, Castiglione Messer Marino e Montazzoli, e zona verde ovvero Gamberale, Liscia, Colledimezzo, Tornareccio, Torricella Peligna, Roccascalegna, Casalanguida, Altino, Palombaro, Paglieta, Villalfonsina, Mozzagrogna, San Martino sulla Marrucina, Arielli, Ari, Casacanditella e Rocca San Giovanni.