Abruzzo, risalgono il tasso di positività (6,3%) e le terapie intensive (+8), 424 guariti

Risale dal 3,3 al 6,3 per cento nel giro di 24 ore il rapporto positivi-tamponi in Abruzzo. Anche le terapie intensive, in calo nei due giorni precedenti, fanno registrare un'inversione di tendenza con 6 nuovi ingressi. Con 132 nuovi casi, L'Aquila anche oggi è la provincia con il maggior incremento di contagi. I guariti in più rispetto a ieri sono 424.

Il bollettino - "Sono complessivamente 63933 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. Rispetto a ieri si registrano 392 nuovi casi (di età compresa tra 10 mesi e 94 anni)". Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità.

"I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 66, di cui 25 in provincia dell'Aquila, 12 in provincia di Pescara, 15 in provincia di Chieti e 14 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 5 nuovi casi e sale a 2072 (di età compresa tra 48 e 91 anni, 2 in provincia di Chieti, 1 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Teramo e 1 in provincia di Pescara).

Del totale odierno, 1 caso è riferito a decesso avvenuto nei giorni e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 51411 dimessi/guariti (+424 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 10450 (-37 rispetto a ieri). Dall'inizio dell'emergenza Coronavirus, sono stati eseguiti complessivamente 870304 tamponi molecolari (+4629 rispetto a ieri) e 346816 test antigenici (+1598 rispetto a ieri).

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 6.3 per cento. 615 pazienti (-6 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 85 (+6 rispetto a ieri con 7 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9750 (-37 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 15425 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+132 rispetto a ieri), 16291 in provincia di Chieti (+109), 16879 in provincia di Pescara (+66), 14628 in provincia di Teramo (+77), 520 fuori regione (+8) e 190 (invariato) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza".