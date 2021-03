Lentella in zona rossa da domani, Montazzoli torna arancione dal 29 marzo

Ufficiale l'entrata di Lentella in zona rossa. Il presidente della Regione Marco Marsilio ha firmato l'ordinanza sulle nuove disposizioni per contenere il contagio. Il piccolo comune dell'entroterra entrerà nell'area delle maggiori restrizioni a partire dalla mezzanotte di oggi a differenza di altri Comuni per i quali la nuova colorazione scatterà lunedì prossimo. A Lentella dopo la prima giornata di tamponi si contano 24 positivi; i test da parte della Asl Lanciano Vasto Chieti proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Buone notizie per Montazzoli dove, dopo il picco delle scorse settimane, si registra una discesa attestatasi ieri a 25 positivi. Il Comune dell'Alto Vastese dal prossimo 29 marzo tornerà arancione (riprendendo il colore della regione) insieme, nella provincia di Chieti, a Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina, Roccamontepiano, Santa Maria Imbaro e Casalincontrada.

Questa la mappa dei colori regionale:

Provincia di Chieti

Escono dalle restrizioni i comuni di Roccamontepiano, Torrevecchia Teatina, Ripa Teatina, Santa Maria Imbaro, Casalincontrada e Montazzoli.

Sono soggetti a restrizione i Comuni di Castiglione Messer Marino, Orsogna, Atessa, San Vito, Casoli. A questi si aggiunge con decorrenza immediata, a partire dalla mezzanotte di oggi, il Comune di Lentella.

Provincia di Pescara

Escono dalle restrizioni i comuni di Montesilvano, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Cappelle sul Tavo, Bolognano, Cugnoli, Montebello di Bertona, San Valentino in Abruzzo Citeriore e Villa Celiera.

Sono soggetti a restrizione i Comuni di Collecorvino, Rosciano, Moscufo, Villa Celiera.

Provincia dell’Aquila

Escono dalle restrizioni i comuni di Castelvecchio Subequo, Pratola Peligna, Tornimparte, Magliano dei Marsi, Tagliacozzo, Castel di Sangro.

Sono soggetti a restrizione i Comuni di Capitignano, Pizzoli, Sante Marie, Prezza, Celano e San Benedetto dei Marsi, a cui si aggiungono da lunedì prossimo i Comuni di Pescina e Cerchio.

Provincia di Teramo

Escono dalle restrizioni i comuni di Tortoreto, Martinsicuro, Morro d’Oro e Sant'Egidio alla Vibrata.

Sono soggetti a restrizione: Colonnella, Nereto, Sant’Omero e Mosciano Sant’Angelo.