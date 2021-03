Coronavirus: in Abruzzo 269 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Sono 269 i nuovi positivi, di età compresa tra 4 mesi e 92 anni, in Abruzzo. A darne notizia è l'assessorato regionale alla Sanità.

I nuovi positivi sono residenti 89 in provincia dell'Aquila, 75 a Teramo, 53 a Chieti e 47 a Pescara, 5 residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Scende sotto quota 700 il numero complessivo dei ricoverati in ospedale: 613 sono in area medica (-10), 77 in terapia intensiva (- 6). Sono 9976 (+269) le persone in isolamento domiciliare, 51801 (+7) i dimessi/guariti, 10666 (+253) gli attualmente positivi. Sono 9 i deceduti, con il numero che, dall'inizio dell'emergenza, sale a 2083.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 4052 tamponi molecolari e 1155 test antigenici.