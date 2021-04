Covid-19, in Abruzzo 225 casi (3,4%), 15 vittime e 251 guariti

Tre persone in più ricoverate nei reparti di terapia intensiva, dove in totale i ricoverati sono 71. Scende di tre unità il numero dei ricoverati. Questa la situazione negli ospedali abruzzesi. L'andamento del contagio fa registrare una diminuzione del tasso di positività, che scende al 3,4 per cento, ma anche 15 decessi.

Sono 225 i casi positivi diagnosticati nelle ultime 24 ore a persone di età compresa tra 7 mesi e 99 anni. Il maggior numero di infezioni si registra in provincia dell'Aquila, dove i positivi sono 89, seguita Chieti con 60, Teramo, dove i casi sono stati 46, e Pescara con 30 contagiati.

I tamponi eseguiti ieri sono stati 6503 (4529 molecolari e 1974 antigenici), 251 i guariti (in totale, dall'inizio della pandemia, 53mila 691), 10299 gli attualmente positivi (-41). Attualmente sono ricoverati in area medica Covid 573 pazienti (-4), in terapiaintensiva 71 (+3), 9655 persone in isolamento domiciliare (-40).