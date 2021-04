Un’app per "misurare" la salute del pianeta: il Rotary lancia la "Virtual Run" di primavera

Si intitola "CO2 Run - Spring Virtual Marathon" la nuova iniziativa del Distretto Rotary 2090 (Abruzzo, Marche, Molise e Umbria) aperta a quanti desiderano contribuire alla salute del pianeta modificando qualche abitudine quotidiana. "Ognuno, ogni giorno e con poco impegno, può fare qualcosa per dare una mano all'ambiente - affermano gli organizzatori -. E noi vi diamo anche un modo per misurare concretamente la ricaduta di una buona pratica che possiamo adottare".

È tutto molto semplice: basta rinunciare all'auto e andare a piedi o in bicicletta per sbrigare qualche attività, come recarsi in ufficio, o in farmacia, o pagare una bolletta, e attivare un contatore che permette di calcolare quanta anidride carbonica è stata risparmiata in termini di emissioni in atmosfera. Per farlo, è sufficiente scaricare l'app CO2 Run e attivarla ogni volta che ci si muove a piedi anziché in auto. Il progetto prevede un primo step di verifica al 21 giugno, data alla quale si potrà misurare il contributo concreto dato all'ambiente in termini di riduzione di CO2 grazie alla Virtual Run del Rotary.

"Il nostro impegno per la salvaguardia ambientale deve avere ricadute concrete e soprattutto quantificabili - sottolinea il governatore del Distretto 2090 Rossella Piccirilli -. Possiamo proteggere la Madre Terra regalando ad essa chilometri percorsi a piedi anziché in auto, e sappiamo quanto incidano sul riscaldamento globale le emissioni di CO2 prodotte dall’uso dell'automobile. Basta un esempio per tutti: un solo chilometro percorso in macchina immette in atmosfera la stessa quantità di anidride carbonica che un albero enorme riesce a catturare in un giorno intero. Ci diamo intanto tre mesi per adottare questa buona pratica e misurarne gli effetti, dal 21 marzo al 21 giugno, ma poi sono certa che sia i Soci dei nostri Club che tutti gli altri che vorranno partecipare proseguiranno in questa maratona virtuale che ha risvolti educativi anche sotto il profilo della salute". Per scaricare l'app viene chiesto un contributo di 10 euro che andrà alla Rotary Foundation per finanziare i diversi progetti di sviluppo realizzati in tutti i territori.