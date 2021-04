Abruzzo, rapporto positivi-tamponi sale al 7,3%, 12 ricoverati in più, ma terapie intensive in calo

Il tasso di positività cresce di quasi 4 punti in Abruzzo, dove oggi si attesta al 7,3 per cento. Ieri il rapporto positivi-tamponi era al 3,4 per cento.

In base ai dati diffusi dall'assessorato regionale alla Sanità, i casi si Covid-19 diagnosticati nelle ultime 24 ore sono stati 438. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra cinque mesi e 99 anni; 191 di loro risiedono in provincia dell'Aquila, 96 nel Teramano, 88 in provincia di Chieti, 53 nel Pescarese, invece altri 10 sono residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Eseguiti 5985 tamponi (4999 molecolari e 986 antigenici), 3 persone sono morte (in totale 2169), 6 sono guarite (53697 dall'inizio della pandemia). Gli attualmente positivi sono 10728 (+429), di cui 585 ricoverati in area medica (+12), 69 in terapia intensiva (-2) e 10074 in isolamento domiciliare (+419).