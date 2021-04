Covid-19: pochi test nel fine settimana di Pasqua, 12 i nuovi ricoveri

Pochi i tamponi analizzati in questo fine settimana di Pasqua: 27 molecolari e 16 test antigenici. I nuovi positivi sono 19 (44,19%), 27 i guariti, 4 i deceduti.

Si registra invece un incremento nei ricoveri: altri 11 in terapia non intensiva (596), uno in più in terapia intensiva (70 totali). 10050 persone sono in isolamento domiciliare (-24).

Gli attualmente positivi sono 10716 (-12).

I nuovi positivi sono di età compresa tra 32 e 82 anni e sono così distribuiti: 12 provincia dell'Aquila, 0 Chieti, 5 Pescara, 2 Teramo.