Weekend di Pasqua, tante le sanzioni per il mancato rispetto delle norme anti-Covid

Multe nei bar e per i cittadini che non hanno rispettato le vigenti norme anti-Covid. Sono stati numerosi, nei giorni delle festività pasquali, i controlli sul territorio dei carabinieri della Compagnia di Ortona.

"Secondo il collaudato piano di intervento, a partire da sabato pomeriggio e fino alla serata di Lunedì di Pasquetta le otto stazioni carabinieri ed il nucleo operativo e radiomobile della Compagnia hanno attuato specifici posti controllo alla circolazione stradale nei punti di convergenza delle arterie viarie di maggior traffico, mentre i centri urbani ed i luoghi di possibili aggregamenti sono stati presidiati anche con pattuglie a piedi per accrescere al meglio la capillarità della vigilanza soprattutto nei punti di difficile accesso alle autovetture di servizio", spiega il comandante della Compagnia, capitano Luigi Grella.

A Pollutri, Villa Romagnoli di Mozzagrogna e Sant’Apollinare di San Vito Chietino "sono stati sanzionati i titolari di tre diversi bar che servivano i clienti oltre gli orari previsti; molti degli avventori sono stati sanzionati per i piccoli assembramenti creati ovvero per il mancato uso della mascherina o per l’inosservanza alle limitazioni degli spostamenti".

Nel corso dei controlli effettuati a Casalbordino, i militari hanno multato un giovane per il "divieto di spostamento dalla sua abitazione senza valida motivazione" e, dopo averlo trovato "in possesso di diversi grammi di marijuana ed un bilancino di precisione e quindi deferito in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vasto".

I carabinieri hanno complessivamente sanzionato "decine di persone per forme di assembramento ovvero per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e per l’inottemperanza alle limitazioni degli spostamenti praticamente in tutti i comuni ove è stato attuato il controllo straordinario. Numerose infine sono state le segnalazioni di piccoli assembramenti pervenute al numero unico di emergenza 112 della Centrale Operativa della compagnia di Ortona ad esempio per l’aperitivo al bar ovvero per festeggiare la Pasquetta - spiega Grella -. In molti dei casi alla vista dei carabinieri, i piccoli gruppi di persone si sono allontanate in maniera repentina mentre in altri casi sono state elevate diverse sanzioni".

Il comandante della Compagnia di Ortona sottolinea che "nonostante le numerose sanzioni comminate, i capillari controlli hanno permesso di rilevare che il traffico veicolare è stato assai limitato così come la presenza di persone fuori dalle abitazioni di residenza".