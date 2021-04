Nessuna zona rossa in provincia di Chieti, Marsilio: "Sbagliato avere paura dei vaccini"

In provincia di Chieti da lunedì prossimo non ci saranno più zone rosse. A deciderlo è stata la cabina di regia regionale che ha valutato i dati delle varie Asl. A breve il presidente Marco Marsilio firmerà una nuova ordinanza, nel frattempo ha anticipato le decisioni a margine della riunione.

Nella provincia teatina attualmente l'unica zona rossa è quella di Lentella. Dal 12 aprile anche il piccolo comune interessato da un recente picco di contagi (35), tornerà arancione. I tamponi molecolari effettuati martedì scorso hanno certificato la discesa del numero dei positivi (ora intorno a 25).

La fascia con le maggiori restrizioni sarà invece applicata ad alcuni Comuni della Marsica, tra questi Avezzano, che hanno fatto registrare un numero consistente di contagi. Tali incrementi hanno comportato anche una leggera salita dell'indice Rt della regione a 0,89.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale il presidente Marsilio ha evidenziato che "attraverso la piattaforma di Poste Italiane si procederà incrementando il numero di vaccinazioni che consentirà di rispettare le previsioni per mettere in sicurezza la popolazione. Con l’occasione torno a fare un appello agli abruzzesi affinché non abbiano paura di farsi il vaccino Astra Zeneca, di fidarsi delle indicazioni delle autorità sanitarie che sono dimostrazione di cautela e prudenza, cominciando soprattutto da chi adesso deve fare il richiamo".

L’elenco dei comuni soggetti a maggiori restrizioni che con la nuova ordinanza diventeranno zona rossa e quelli che escono dalle misure restrittive

Provincia di Chieti:

esce dalle restrizioni il Comune di Lentella.

Provincia di Pescara:

escono dalle restrizioni i Comuni di Collecorvino, Roccamorice e San Valentino in Abruzzo Citeriore

Provincia di L’Aquila:

escono dalle restrizioni i comuni di Pratola Peligna e Corfinio

Sono in zona rossa i Comuni di Avezzano, Celano, Pescina, Cerchio, Carsoli, Oricola, Pereto, Rocca di Botte, Sante Marie, Tagliacozzo, Cappadocia, Magliano dei Marsi, Scurcola Marsicana, Castellafiume, Capistrello, Canistro, Civitella Roveto, Morino, San Vincenzo Valle Roveto, Balsorano, Civita d’Antino, Luco dei Marsi, Trasacco, Aielli, Barisciano, Poggio Picenze, Fossa, Ocre, Sant’Eusanio Forconese, Villa Sant’Angelo, San Demetrio ne’ Vestini, Fagnano Alto, Prata d’Ansidonia, San Pio delle Camere, Caporciano, Navelli e Collepietro.

Provincia di Teramo:

escono dalle restrizioni i Comuni di Sant’Omero, Sant'Egidio alla Vibrata, Alba Adriatica, Canzano e la frazione di Pietralta nel Comune di Valle Castellana.

Sono in zona rossa i Comuni di Martinsicuro, Colonnella e Nereto.