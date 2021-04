Covid-19: 180 i nuovi contagi, il numero degli attualmente positivi scende ancora

Oggi in Abruzzo si registrano 180 nuovi positivi (di età compresa tra 4 mesi e 96 anni) a fronte di 4858 tamponi molecolari e 1539 test antigenici eseguiti (con un tasso di positività che scende sotto al 3%).

14 le persone decedute (di cui 6 risalenti ai giorni scorsi): tra queste un 84enne di Lanciano che aggiorna il bilancio in città a 71 morti. I guariti dall'inizio della pandemia raggiungono il numero di 56926 (+189 rispetto a ieri). Il numero delle persone attualmente positive scende ancora e si attesta a quota 9871 (-25).

Per quanto riguarda i ricoveri, 515 persone sono in area medica (-10), 54 in terapia intensiva (-3). 9302 positivi si trovano in isolamento domiciliare (-12).

La distribuzione tra province degli ultimi positivi è la seguente: 59 L'Aquila, 54 Chieti, 22 Pescara, 43 Teramo.