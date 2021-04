Prenotare il vaccino tramite i carabinieri: il servizio per anziani e fragili

Prenotare la vaccinazione tramite i carabinieri. In provincia di Chieti si può. Tutte le caserme sono a disposizione di coloro che non hanno la possibilità di usare Internet.

L'iniziativa è "volta ad assistere le fasce più deboli e fragili nella prenotazione on-line dei vaccini", si legge in una nota del Comando provinciale che, "con particolare riferimento agli ultrasettantenni e alle categorie prioritatie, mette a disposizione le proprie 46 Stazioni carabinieri a coloro che, con minore dimestichezza dell'utilizzo del web o con problemi di accesso alla rete da casa, vorranno avvalersi dell'aiuto dei militari dell'Arma.

La medesima assistenza sarà garantita a domicilio anche a quanti sono impossibilitati a spostarsi dalla propria abitazione a causa di problemi motori o perché residenti in località isolate o rurali: per loro sarà sufficiente contattare le Stazioni carabinieri più vicine al proprio luogo di residenza e rappresentare la specifica esigenza. Sarà cura del comandante di Stazione raggiungere l'anziano nella propria abitazione e aiutarlo nelle procedure di compilazion, sia sulla piattaforma di Poste Italiane che su quella regionale riaperta per consentire la manifestazione di interesse agli over 80 e fragili che in precedenza sono stati impossibilitati a farlo".