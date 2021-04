Cane segregato al buio e senza cibo liberato dai carabinieri forestali

Un cane rinchiuso in uno spazio angusto, al buio e sporco. È quanto scoperto dai carabineri della stazione Forestale di Lanciano intervenuti a Ortona dopo una segnalazione per trarre in salvo un meticcio di pastore tedesco detenuto all’interno di un manufatto agricolo di circa 1,5 mq.

I forestali hanno soccorso l’animale che si trovava al buio e senza alimentazione all’interno di una rimessa agricola, di norma utilizzata come deposito attrezzi, maleodorante e piena di deiezioni. Accertato il maltrattamento insieme al servizio veterinario della Asl Lanciano Vasto Chieti, il cane è stato sottoposto a sequestro e affidato ad una idonea struttura per le cure del caso.

Gli indagati sono stati deferiti all'autorità giudiziaria per il reato di Detenzione animali in condizioni incompatibili con la loro natura del codice penale e rischiano fino a un anno di reclusione o la multa fino a 10mila euro.