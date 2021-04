Covid-19, in Abruzzo dati in calo: positività all’1,7%, diminuiscono ricoverati e terapie intensive

Scende all'1,7 per cento in Abruzzo il tasso di positività al Covid-19. Il bollettino diramato oggi pomeriggio dall'assessorato regionale alla Sanità riporta 137 casi diagnosticati nelle ultime 24 ore su un totale di 7758 tamponi (4932 molecolari e 2826 antigenici).

I contagiati hanno un'età compresa tra quattro mesi e 87 anni e sono residenti 56 in provincia di Chieti, 43 nel Teramano, 31 in provincia dell'Aquila e sette in quella di Pescara. Nove i decessi (di cui quattro risalenti ai giorni scorsi, 354 i guariti (in totale 58961), 9010 gli attualmente positivi (-226), 448 i ricoverati in area medica (-9), 43 le terapie intensive Covid (-2), 9519 i positivi in isolamento domiciliare (-213).